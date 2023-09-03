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10:02, 3 сентября 2023Бывший СССР

В Запорожье произошел взрыв

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В городе Запорожье, который находится под контролем Киева, произошел взрыв. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

При этом какие-либо подробности не приводятся. Известно, что воздушную тревогу в городе не объявляли.

Днем ранее, 1 сентября, также сообщалось о взрыве Запорожье. Тогда в части Запорожской области, подконтрольной украинским властям, действовала воздушная тревога.

До этого серия взрывов произошла в городе в конце августа.

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