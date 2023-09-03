В Запорожье произошел взрыв

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв

В городе Запорожье, который находится под контролем Киева, произошел взрыв. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

При этом какие-либо подробности не приводятся. Известно, что воздушную тревогу в городе не объявляли.

Днем ранее, 1 сентября, также сообщалось о взрыве Запорожье. Тогда в части Запорожской области, подконтрольной украинским властям, действовала воздушная тревога.

До этого серия взрывов произошла в городе в конце августа.