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12:32, 2 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В городе Запорожье, который находится под контролем Киева, произошел взрыв. Об этом в субботу, 2 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Как уточняется, на данный момент в подконтрольной украинским властям части Запорожской области действует воздушная тревога. Другие подробности не приводятся.

Ранее 2 сентября стало известно о взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. Власти города подтвердили информацию о взрывах, но подчеркнули, что «все нормально».

В конце августа сообщалось, что в Запорожье прогремело несколько взрывов. Детали произошедшего не раскрывались.

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    Варвара Кошечкина
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