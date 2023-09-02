Стало известно о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв

В городе Запорожье, который находится под контролем Киева, произошел взрыв. Об этом в субботу, 2 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Как уточняется, на данный момент в подконтрольной украинским властям части Запорожской области действует воздушная тревога. Другие подробности не приводятся.

Ранее 2 сентября стало известно о взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. Власти города подтвердили информацию о взрывах, но подчеркнули, что «все нормально».

В конце августа сообщалось, что в Запорожье прогремело несколько взрывов. Детали произошедшего не раскрывались.