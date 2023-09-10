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02:06, 10 сентября 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Киеве

ТСН сообщил о взрывах в Киеве, Кличко подтвердил работу ПВО и падение обломков
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Pixabay

В Киеве произошли взрывы, об этом сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале со ссылкой на очевидцев.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в столице и Киевской области работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Он сообщил, что на Киев двигаются беспилотники, призвав граждан находиться в укрытиях.

«Падение обломков в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы. Все службы направляются на места», — уточнил Кличко спустя несколько минут.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и области объявлена воздушная тревога. Также сигналы звучат в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Сумской областях.

Ранее, 6 сентября, в Киеве произошли взрывы, тревога звучала по всей территории страны.

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    Марина Совина
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