В Киеве прогремели взрывы, работает система противовоздушной обороны

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Зеркало недели».

«В Киеве слышны взрывы», — говорится в сообщении издания. Ранее стало известно, что на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

В ночь на 6 сентября также сообщалось, что новые взрывы произошли в Одесской области Украины. Подробностей произошедшего не приводится, информации о возможных пострадавших и разрушениях нет.

2 сентября стало известно о взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. Власти города подтвердили информацию о взрывах, но подчеркнули, что «все нормально». Также взрыв произошел в городе Запорожье, который находится под контролем Киева.

