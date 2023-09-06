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01:50, 6 сентября 2023Бывший СССР

В Одесской области произошли новые взрывы

«Зеркало недели» сообщило о взрывах в городе Килия Одесской области Украины
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Новые взрывы произошли в Одесской области Украины. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Взрывы слышны в городе Килия, где расположен речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод. Подробностей произошедшего не приводится, информации о возможных пострадавших и разрушениях нет.

По данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны, с 00:34 (совпадает с московским) в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Ранее в ночь на 6 сентября сообщалось в взрывах в городе Рени Одесской области Украины, где располагается морской торговый порт.

В ночь на 3 сентября в городе Рени в Одесской области Украины и в самой Одессе произошли взрывы. В регионе объявлялась воздушная тревога.

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    Марина Совина
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