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05:04, 3 сентября 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о мощном взрыве в Одесской области

«Зеркало недели»: в городе Рени в Одесской области Украины произошел взрыв
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Nacho Doce / Reuters

В городе Рени в Одесской области Украины произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

«Местные паблики сообщают об очередном мощном взрыве в Рени», — говорится в сообщении. Подробностей произошедшего не приводится, информации о возможных пострадавших и разрушениях нет. В соответствии с данными онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была отменена в 04:48.

Ранее издание сообщило о мощном взрыве в Одессе. Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины, в 01:05 в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

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    Марина Совина
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