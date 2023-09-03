На Украине сообщили о мощном взрыве в Одесской области

«Зеркало недели»: в городе Рени в Одесской области Украины произошел взрыв

В городе Рени в Одесской области Украины произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

«Местные паблики сообщают об очередном мощном взрыве в Рени», — говорится в сообщении. Подробностей произошедшего не приводится, информации о возможных пострадавших и разрушениях нет. В соответствии с данными онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была отменена в 04:48.

Ранее издание сообщило о мощном взрыве в Одессе. Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины, в 01:05 в Одесской области была объявлена воздушная тревога.