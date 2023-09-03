В Одессе произошел мощный взрыв

«Зеркало недели» сообщило о мощном взрыве в Одессе, в области воздушная тревога

Мощный взрыв произошел в Одессе. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

«Сообщают о мощном взрыве в Одессе», — говорится в публикации. Других подробностей не приводится.

Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины, с 01:05 в Одесской области объявлена воздушная тревога.

2 сентября стало известно о взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. По всему региону объявили воздушную тревогу. Власти города подтвердили информацию о взрывах, но подчеркнули, что «все нормально». Также взрыв произошел в городе Запорожье, который находится под контролем Киева.