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03:13, 3 сентября 2023Бывший СССР

В Одессе произошел мощный взрыв

«Зеркало недели» сообщило о мощном взрыве в Одессе, в области воздушная тревога
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Мощный взрыв произошел в Одессе. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

«Сообщают о мощном взрыве в Одессе», — говорится в публикации. Других подробностей не приводится.

Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины, с 01:05 в Одесской области объявлена воздушная тревога.

2 сентября стало известно о взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. По всему региону объявили воздушную тревогу. Власти города подтвердили информацию о взрывах, но подчеркнули, что «все нормально». Также взрыв произошел в городе Запорожье, который находится под контролем Киева.

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    Марина Совина
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