В Одесской области произошли взрывы

«Зеркало недели»: в Измаиле Одесской области произошли взрывы

В Измаиле Одесской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Зеркало Недели».

Как сообщает РБК со ссылкой на ТСН, взрывы произошли спустя 20 минут после объявления воздушной тревоги.

Глава одесской военной администрации Олег Кипер ранее призвал жителей Измаильского района проследовать в укрытия.

В ночь на 17 сентября по ремонтной зоне бронетанкового завода Вооруженных сил Украины в Харькове были нанесены ракетные удары. После взрывов очевидцы слышали вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций. Помимо завода, также фиксировались прилеты по сортировочному железнодорожному узлу, добавил он.