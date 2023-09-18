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23:49, 18 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Харькове

Власти Харькова заявили о взрывах в городе

Фото: Pixabay

В Харькове произошла серия взрывов, сообщает глава областной военной администрации (ОВН) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«Взрывы в Харькове! Находитесь в укрытиях», — написал он.

Ранее стало известно, что на территории промышленного предприятия в Хмельницкой области Украины произошли два взрыва с последующим возгоранием. Впоследствии пожар был потушен. Отмечается, что в результате случившегося также была повреждена железнодорожная колея.

Также сообщалось о взрывах в Измаиле Одесской области, которые произошли спустя 20 минут после объявленной в регионе воздушной тревоги. В ночь на 18 сентября взрывы также произошли в Херсоне.

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    Марина Совина
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