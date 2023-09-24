В Одесской области произошли взрывы

«Зеркало недели»: в Одесской области слышны взрывы, работает система ПВО

Стало известно о взрывах в Одесской области. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в Telegram.

По данным издания, в регионе работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Точное место взрывов не уточняется. Помимо этого, издание напоминает о запрете на съемку работы украинских систем ПВО.

В ночь на 23 сентября в районе поселка Затока Белгород-Днестровского района Одесской области произошли взрывы. Подробностей произошедшего не приводится. Также отмечается, что в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Жителей региона призвали спуститься в укрытия.

22 сентября в подконтрольной Украине части Запорожской области произошли несколько взрывов. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, взрывы раздались в Запорожье и пригороде.

