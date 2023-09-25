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20:47, 25 сентября 2023Мир

Стала известна позиция Папы Римского по украинскому конфликту

Папа Римский считает, что Запад видит бесперспективность конфликта на Украине

Фото: Mauro Scrobogna / Globallookpress.com

Все больше западных стран видят бесперспективность поставок оружия Киеву и продолжения украинского конфликта, считает Папа Римский Франциск, что дает ему надежду на мирные переговоры. Позицию понтифика в беседе с РИА Новости озвучил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

Севастьянов встретился с понтификом в Ватикане, стороны обсудили мирный план между Россией и Украиной. «Папа настроен оптимистично, так как видит, что все больше стран Запада склоняются к идее бесперспективности конфликта на Украине и поставок [Украине] вооружений», — рассказал он.

Папа Римский убежден, что любая победа должна быть достигнута за столом переговоров, а не на поле боя. Должен быть выработан алгоритм, который устроит обе стороны конфликта, отметил глава ВСС. По его словам, глава Католический церкви призвал Москву не разрывать связи с западом, а также выступил против санкций и экономических ограничений.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев исключает возможность посредничества Ватикана в урегулировании военного конфликта на украинской территории. Он также подверг критике обращение Папы Римского Франциска к молодым христианам России.

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