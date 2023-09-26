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20:16, 26 сентября 2023Мир

Раскрыты украинские бенефициары многомиллиардной помощи США

CBS: США инвестировали в экономику Украины 70 миллиардов долларов с начала СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Andrew Kravchenko / AP

С начала российской специальной военной операции (СВО) США инвестировали более 70 миллиардов долларов в экономику Украины, а страны Евросоюза — более 30 миллиардов евро. Об этом сообщает американский канал CBS.

Из выделенной Вашингтоном суммы только 43 миллиарда долларов было потрачено на военные нужды Украины, что составляет примерно 5 процентов от годового бюджета армии США. При этом остальная часть предоставленных Киеву средств пошла на субсидии фермерским хозяйствам, помощь бизнесу, а также на зарплаты работникам экстренных служб.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США заканчиваются средства на военные поставки Украине. Он призвал законодателей поторопиться с выделением дополнительных 24 миллиардов долларов, пока в зоне боевых действий, по его словам, сохраняются благоприятные условия для украинского контрнаступления.

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    Глеб Бажуткин
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