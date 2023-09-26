США заявили о нехватке денег для военной помощи Украине. Средств осталось на пару недель

Кирби заявил, что средств для помощи Украине у США осталось на несколько недель

У США заканчиваются средства на военные поставки Украине. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Чиновник отметил, что дальнейшая помощь Киеву может пострадать без решения Конгресса о дополнительных ассигнованиях. Кирби призвал законодателей поторопиться с выделением 24 миллиардов долларов, пока на фронте, по его словам, сохраняются благоприятные условия для украинского контрнаступления.

У нас есть еще немного средств. Думаю, нам их хватит еще на несколько недель или около того

Джон Кирби координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома

«Отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, абсолютно скажется на наших возможностях поддерживать Украину осенью и в зимние месяцы», — сказал Кирби.

Новые условия поставок

26 сентября несколько американских конгрессменов запросили у помощника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана информацию о точной сумме расходов на Украину. Авторами соответствующего письма стали сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, а также члены Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц и Чип Рой. Они усомнились в объеме средств, потраченных на Вооруженные силы Украины (ВСУ), после слов Салливана о том, что Белый дом направил около 79,9 миллиарда долларов помощи Киеву с начала конфликта в феврале 2022 года. При этом административно-бюджетное управление Белого дома публиковало данные, в соответствии с которыми было потрачено 111 миллиардов долларов. Конгрессмены обратили внимание, что разница между этими двумя суммами составляет 31 миллиард долларов. «Что странно, так это то, что администрация Байдена не знает, сколько мы потратили в Украине», — заявил Джеймс Дэвид Вэнс.

Одновременно с заявлением Кирби стало известно, что Белый дом направил Украине письмо со списком требований, которые необходимо исполнить за 18 месяцев для дальнейшего получения военной помощи. Среди прочего, документ указывает на необходимость провести либерализацию цен на газ и электроэнергию и ввести в наблюдательные советы компаний «Укрэнерго» и «Нафтогаз» по одному человеку. Также необходимо создать набсовет при госконцерне «Укроборонпром» и привести государственные закупки вооружения в соответствие со стандартами НАТО.

В Вашингтоне хотят увидеть усиление Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое должно получить право на прослушку. В ведении Службы безопасности Украины (СБУ) планируют оставить контрразведывательную работу, борьбу с терроризмом и киберпреступностью. Кроме того, реформы должны пройти в министерстве обороны, таможенной и пограничной службах, национальной полиции, Бюро экономической безопасности и Высшего антикоррупционного суда.

Немецкий политолог и профессор Боннского Университета Андреас Хайнеманн-Грюдер предупредил, что скоро Украина не сможет рассчитывать на финансовую и военную помощь США. По его мнению, нынешние поставки оружия будут продолжаться еще шесть месяцев, после чего закончатся. Он добавил, что вслед за США помощь прекратят передавать и западные страны. Эксперт подчеркнул, что значительные перемены в области передачи помощи произойдут в преддверии выборов в США.

Минус ПВО, плюс танки

Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон США обратил внимание, что США перестали поставлять системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot Украине, это произошло после того как российские войска ударили по зенитной батарее в Киеве российской ракетой «Кинжал». По словам экс-аналитика, об установке, подорванной российскими войсками в мае, нет новостей уже несколько месяцев. «Ее отправили на Украину, она была взорвана. Похоже, она была либо уничтожена, либо находится на ремонте, но точно не задействована на поле боя», — объяснил он. Джонсон предположил, что после этого случая США прекратили поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot ВСУ и отправляют в качестве военной помощи менее значимые оборудование и технику.

При этом в США подтвердили, что на Украину все же прибыла первая группа танков Abrams. Количество прибывшей техники не уточняется. По словам Кирби, новые поставки американских машин запланированы на ближайшие недели. Впрочем, уверен бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, Россия уничтожит поступившие в ВСУ «Абрамсы». По словам специалиста, передача танков не изменит расстановку сил в зоне ведения боевых действий, поскольку ситуация, когда американская бронетехника имела превосходство перед противником, изменилась, и нехватка систем противовоздушной обороны делает танки легкой мишенью для ударов с воздуха.