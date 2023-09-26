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00:20, 26 сентября 2023Мир

Белый дом подтвердил прибытие танков Abrams на Украину

Кирби подтвердил прибытие первой партии танков Abrams на Украину

Фото: Kacper Pempel / Reuters

На Украину прибыла первая группа танков Abrams. Это подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

Количество прибывшей техники не уточняется. По словам представителя Белого дома, новые поставки американских машин запланированы на ближайшие недели.

Ранее источники газеты The New York Times сообщили, что первая партия Abrams была доставлена на Украину в субботу, 23 сентября. Она была отправлена на несколько месяцев раньше запланированного, а сама бронетехника уже «поступила в войска и успела принять участие в украинском контрнаступлении».

До этого официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что по соображениям оперативной безопасности не имеет право уточнять, в какое именно место привезут технику. В общей сложности США обещали передать Украине батальонный комплект танков Abrams из 31 единицы.

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    Марина Совина
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