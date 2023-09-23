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21:46, 23 сентября 2023Мир

В США объяснили прекращение поставок Patriot Украине

Экс-агент ЦРУ Джонсон: США не поставляют системы Patriot после удара РФ в Киеве

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

США перестали поставлять системы Patriot Украине, после того как ВС РФ ударили по батарее в Киеве российской ракетой «Кинжал». Об этом рассказал экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с журналистом Стивеном Гарднером на YouTube-канале.

По словам экс-аналитика американской разведки, об установке, подорванной российскими войсками в мае, нет новостей уже несколько месяцев. «Ее отправили на Украину, она была взорвана. Похоже, она была либо уничтожена, либо находится на ремонте, но точно не задействована на поле боя», — объяснил он.

Джонсон предположил, что после этого случая США прекратили поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Вооруженным силам Украины (ВСУ) и отправляют в качестве военной помощи менее значимые оборудование и технику.

Ранее полковник запаса Андрей Кошкин рассказал, что случай подрыва системы Patriot, весьма плохо показавшей себя в зоне спецоперации, доказал, что ЗРК российского производства оказались намного эффективнее. Он добавил, что в мире нет аналогов и средствам противовоздушной обороны, произведенным в России.

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    Александра Синицына
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