США заявили о возможности помогать Украине еще пару недель

Белый дом: у США хватит средств на поставки оружия Киеву только на пару недель

У США хватит средств на военные поставки Украине еще на несколько недель. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

Кирби отметил, что дальнейшая помощь Киеву может пострадать без решения Конгресса о дополнительных ассигнованиях. Кирби призвал законодателей поторопиться с выделением 24 миллиардов долларов, пока на фронте, по его словам, сохраняются благоприятные условия для украинского контрнаступления.

«Отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, абсолютно скажется на наших возможностях поддерживать Украину осенью и в зимние месяцы», — сказал Кирби.

Ранее сообщалось, что почти 30 республиканцев заявили Белому дому об отклонении запроса на помощь Киеву в размере 24 миллиардов долларов. «Было бы абсурдным отказом от ответственности удовлетворить этот запрос, не зная ответы на эти вопросы», — заявили парламентарии.