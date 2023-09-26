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00:41, 26 сентября 2023Мир

США заявили о возможности помогать Украине еще пару недель

Белый дом: у США хватит средств на поставки оружия Киеву только на пару недель

Фото: Reuters

У США хватит средств на военные поставки Украине еще на несколько недель. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

Кирби отметил, что дальнейшая помощь Киеву может пострадать без решения Конгресса о дополнительных ассигнованиях. Кирби призвал законодателей поторопиться с выделением 24 миллиардов долларов, пока на фронте, по его словам, сохраняются благоприятные условия для украинского контрнаступления.

«Отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, абсолютно скажется на наших возможностях поддерживать Украину осенью и в зимние месяцы», — сказал Кирби.

Ранее сообщалось, что почти 30 республиканцев заявили Белому дому об отклонении запроса на помощь Киеву в размере 24 миллиардов долларов. «Было бы абсурдным отказом от ответственности удовлетворить этот запрос, не зная ответы на эти вопросы», — заявили парламентарии.

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    Екатерина Подвигина
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