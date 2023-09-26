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09:14, 26 сентября 2023Мир

В США назвали цель отправки танков Abrams на Украину

War Zone: Пентагон считает, что танки Abrams нужны ВСУ для сдерживания и обороны

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Отправленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Abrams M1A1 нужны для обороны и сдерживания наступательных инициатив противника. Об этом говорится в комментарии представителей Пентагона, полученным порталом The War Zone.

«Как заявил сегодня президент [Украины Владимир] Зеленский, первые из 31 [обещанного танка] Abrams прибыли на Украину. Само наличие танков Abrams служит мощным сдерживающим фактором. С этими танками на вооружении украинские военные смогут более эффективно противостоять агрессивным действиям», — считает представитель американского военного ведомства.

В пятницу, 22 сентября, президент США Джо Байден анонсировал прибытие первого танка Abrams на Украину на следующей неделе. Уже в понедельник, 25 сентября, стало известно о прибытии первых танков на территорию Украины.

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    Виктория Кондратьева
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