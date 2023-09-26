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12:06, 26 сентября 2023Мир

Украина получила менее половины обещанных ей танков Abrams

WP: США отправили на Украину менее половины обещанных танков Abram

Фото: IMAGO / Antti Aimo-Koivisto / Globallookpress.com

США на данный момент отправили на Украину менее половины обещанных Киеву танков Abrams. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«На данный момент прибыло менее половины ожидаемых танков M1 Abrams», — заявил изданию украинский военный чиновник.

Авторы материала напоминают, что президент США Джо Байден обязывался поставить 31 танк данного типа. Предполагается, что сейчас на Украине может находится от восьми до десяти единиц танков Abrams.

В пятницу, 22 сентября, президент США Джо Байден анонсировал прибытие первого танка Abrams на Украину на следующей неделе. Уже в понедельник, 25 сентября, стало известно о прибытии первых танков на территорию Украины.

По данным от представителей Пентагона, отправленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Abrams M1A1 нужны для обороны и сдерживания наступательных инициатив противника.

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    Максим Габриелян
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