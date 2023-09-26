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14:06, 26 сентября 2023Россия

В Кремле отреагировали на заявление ВСУ о «ликвидации» командующего ЧФ

Песков: предоставление данных о судьбе командующего ЧФ — прерогатива Минобороны
Виктор Соколов

Виктор Соколов. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Кремль не уполномочен комментировать сообщения о судьбе командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Ранее командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявило о «ликвидации» адмирала в ходе удара по зданию штаба ЧФ в Севастополе.

«Нет, здесь никакой информации не было от Минобороны», — сказал Песков. Предоставление сведений подобного рода является прерогативой военного ведомства, напомнил он. «Здесь нам нечего сказать», — добавил представитель Кремля.

Ракетный удар по штабу Черноморского флота со стороны Украины был нанесен 22 сентября. Осколок снаряда нашли недалеко от театра Луначарского.

26 сентября Минобороны опубликовало видео совещания с участием министра обороны России Сергеем Шойгу, на котором в формате видеосвязи присутствовал и командующий ЧФ.

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    Алан Босиков
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