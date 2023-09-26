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13:44, 26 сентября 2023Россия

Объявленный ВСУ погибшим командующий ЧФ появился на встрече с Шойгу

Командующий Черноморским флотом появился на публике после сообщений ВСУ о гибели

Фото: Telegram-канал Минобороны России

Командующий Черноморским флотом России адмирал Виктор Соколов появился на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу. Снимки опубликованы в Telegram-канале Минобороны РФ.

Ранее командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) сообщало, что Соколов погиб в ходе атаки на штаб флота в Севастополе. Адмирал участвовал в заседании коллегии Минобороны во вторник, 26 сентября, по видеосвязи.

Ракетный удар по штабу Черноморского флота со стороны Украины был нанесен 22 сентября. Осколок снаряда нашли недалеко от театра Луначарского.

Минобороны сообщило, что российские cредства ПВО сбили пять ракет в ходе отражения атаки на Севастополь. В ведомстве также подтвердили, что в результате было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота России.

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    Варвара Кошечкина
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