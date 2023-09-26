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21:19, 26 сентября 2023Из жизни

Раскрыты алкогольные пристрастия Карла III

Daily Star: Карл III пьет по вечерам коктейль из вермута и джина
Карл III

Карл III. Фото: James Glossop / Reuters

Близкий друг Карла III раскрыл его алкогольные пристрастия. Об этом сообщает издание Daily Star.

О любимых напитках короля Великобритании рассказал румынский граф Тибор Калноки, который часто с ним общается. По словам аристократа, вечером Карл III обычно пьет коктейль из джина и вермута, украшенный оливкой на шпажке. В поездки монарх всегда берет с собой специальный бокал именно для этого напитка.

Граф Тибор Калонки подружился с Карлом III в 2006 году, когда тот приезжал в Румынию, чтобы купить дом. Британский король очень любит эту страну и часто отдыхает там.

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При этом издание уточняет, что другие люди, близко знающие короля, утверждают, что он также любит джин с тоником. «Он берет выпивку с собой в поездки, чтобы всегда было чем заправиться. Выглядит довольно странно, но для Карла это в порядке вещей», — рассказал один из придворных.

Известно, что супруга короля — королева-консорт Камилла — также любительница алкогольных напитков и является президентом Объединения виноградников Великобритании.

Ранее дворецкий Грант Харролд, работавший при дворе с 2004 по 2011 год, опроверг байку, согласно которой Карл III выбрасывал «неправильно сваренные» на завтрак яйца. История, против которой выступил Харролд, была рассказана в книге Джереми Паксмана On Royalty.

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    Никита Савин
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