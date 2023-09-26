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12:09, 26 сентября 2023Путешествия

Стоимости all inclusive в Турции предрекли резкое падение

АТОР: в октябре путевка в отель «три звезды» Турции обойдется в 120 тысяч рублей

Фото: Artem Bryzgalov / Unsplash

Стоимость отдыха all inclusive в Турции в начале октября будет сравнима с сентябрьской, при этом ценам предрекли резкое падение во второй половине месяца. Тарифы туристических компаний на конец бархатного сезона раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным представителей отрасли, в начале октября путевка в трехзвездочный отель обойдется в 141-184 тысячи рублей на двоих. Пакет включает семь ночей в отеле «все включено» и перелет. После 15 числа стоимость туров будет снижаться: отдохнуть неделю в отеле «три звезды» можно будет за 120-128 тысяч рублей на двоих.

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All inclusive в четырехзвездочном отеле на курортах Антальи в начале месяца будет стоить около 133-139 тысяч рублей, а к концу октября стоимость недельного пакета упадет до 120-133 тысяч.

Туры в наиболее бюджетные пятизвездочные гостиницы с вылетом 1 октября можно купить за 143-160 тысяч рублей. При этом стоимость путевок на конец месяца варьируется от 122 до 174 тысяч на двоих.

В АТОР подчеркнули, что с 9 по 15 октября в российских школах, которые учатся по системе триместров, идут каникулы. В это время растет спрос на поездки в Турцию и может наблюдаться временное повышение цен.

Ранее туроператоры рассказали, что в октябре «королевское» пребывание в роскошных отелях Таиланда обойдется минимум в 260 тысяч рублей на двоих на девять ночей. В обычных пятизвездочных гостиницы получится отдохнуть за 219 тысяч рублей на двоих за 11 ночей.

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    Мария Борисова
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