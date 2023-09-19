Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:45, 19 сентября 2023Путешествия

Названы минимальные цены на «королевский» отдых в Таиланде

АТОР: «королевское» пребывание в Таиланде обойдется минимум в 260 тысяч рублей

Фото: Sakchai Lalit / AP

«Королевское» пребывание в роскошных отелях Таиланда обойдется минимум в 260 тысяч рублей на двоих на девять ночей. Стоимость отдыха в этом государстве назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В источнике уточняется, что минимальные тарифы на некоторые люксовые отели не сильно отличаются от цен на обычные пятизвездочные гостиницы, где в октябре получится отдохнуть за 219 тысяч рублей на двоих за 11 ночей.

Материалы по теме:
Таиланд стал гораздо дороже, но российские туристы все равно его любят. Как там сэкономить и каких ошибок лучше избегать
Таиланд стал гораздо дороже, но российские туристы все равно его любят.Как там сэкономить и каких ошибок лучше избегать
24 февраля 2023
Начался бархатный сезон. В какие страны лучше ехать осенью и где отдохнуть будет дешевле?
Начался бархатный сезон.В какие страны лучше ехать осенью и где отдохнуть будет дешевле?
9 сентября 2023

Портал АТОР со ссылкой на туроператоров также отмечает, что отдых в отелях Таиланда высшего уровня роскоши будет стоить зимой 2023-2024 от одного миллиона рублей на двоих.

Ранее эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр назвала Турцию бюджетным вариантом отдыха зимой для россиян. По ее словам, в стране наблюдается дефицит российских туристов — вместо ожидаемых 4 миллионов в этом сезоне ее посетили всего 2,5 миллиона человек. Из-за этого в Турции стремятся притягивать туристов за счет удешевления размещения.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Стычки с полицией и призывы к отставке Пашиняна. Как армяне отреагировали на военную операцию Азербайджана в Карабахе

    Иск Украины в ВТО из-за зерна оценили фразой «верх наглости»

    Стало известно о применении шумовых гранат против протестующих в Ереване

    Путин назвал стратегической задачей обеспечение вооружением войск на СВО

    Появилась вторая жертва секс-скандала с участием молодых игроков «Реала»

    Азербайджан заявил о прорыве линии соприкосновения в Карабахе

    В отношении участницы организации «Граждане СССР» возбудили дело об экстремизме

    Демонстранты заблокировали посольство России в Ереване

    В снижении числа новостроек увидели угрозу экономике США

    СКР возбудил дело против матери истощенного шестилетнего мальчика-инвалида

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости