Названы минимальные цены на «королевский» отдых в Таиланде

АТОР: «королевское» пребывание в Таиланде обойдется минимум в 260 тысяч рублей

«Королевское» пребывание в роскошных отелях Таиланда обойдется минимум в 260 тысяч рублей на двоих на девять ночей. Стоимость отдыха в этом государстве назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В источнике уточняется, что минимальные тарифы на некоторые люксовые отели не сильно отличаются от цен на обычные пятизвездочные гостиницы, где в октябре получится отдохнуть за 219 тысяч рублей на двоих за 11 ночей.

Портал АТОР со ссылкой на туроператоров также отмечает, что отдых в отелях Таиланда высшего уровня роскоши будет стоить зимой 2023-2024 от одного миллиона рублей на двоих.

Ранее эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр назвала Турцию бюджетным вариантом отдыха зимой для россиян. По ее словам, в стране наблюдается дефицит российских туристов — вместо ожидаемых 4 миллионов в этом сезоне ее посетили всего 2,5 миллиона человек. Из-за этого в Турции стремятся притягивать туристов за счет удешевления размещения.