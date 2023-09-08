Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:06, 8 сентября 2023Путешествия

Россиянам назвали бюджетные направления для отдыха зимой

Эксперт по туризму Котляр назвала Турцию бюджетным вариантом отдыха зимой
СюжетСеверное сияние в Мурманске

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Самым дешевым для отдыха является внутренний туризм, так как в России можно найти туры на любой кошелек, рассказала эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр. В беседе с «Лентой.ру» она назвала самые бюджетные направления для зимнего отдыха внутри страны и за ее пределами.

Внутренний туризм

«Внутри страны есть разные возможности. Даже можно слетать посмотреть северное сияние в Мурманске, на Кольском полуострове, заплатив всего 25 тысяч рублей за трехдневный тур. Можно уехать на базы отдыха в Карелии, можно уехать на Алтай, на Сахалин, в Архангельск. Я уже молчу про возможности Сочи, Краснодарского края. Сейчас уже море холодает, но можно подняться выше, в Красную поляну, фактически за любой бюджет в зависимости от предпочтений», — высказалась эксперт.

Выездной туризм

По ее мнению, в выездном туризме зимой хитом будет Турция, которая в течение последних трех лет становится всесезонным направлением. Дело в том, что в стране наблюдается дефицит российских туристов — вместо ожидаемых 4 миллионов в этом сезоне их посетили всего 2,5 миллиона человек. Из-за этого в Турции стремятся притягивать туристов за счет удешевления размещения. А так как там большой выбор отелей, то отдохнуть можно даже за 50 тысяч рублей.

«Плюс Турция выводит продукты отелей с горячими бассейнами. Я имею в виду Анталийское побережье — оно всесезонное. Туда хлынут туристы, поскольку Турция зимой становится самым бюджетным направлением. Произойдет рокировка с Эмиратами. Если Эмираты летом забирали часть турецкого турпотока, сейчас Турция заберет большую часть эмиратского турпотока, поскольку зимой Эмираты уже недешевые», — поделилась Котляр.

Самым бюджетным направлением мог стать и Египет, так как отели там осенью дают скидки до 30 процентов. Однако из-за дефицита по перевозке цены на отдых там сравнимы с пакетом в ОАЭ. «Это небывалая история. Средний ценник в четырехзвездочном отеле — 150 тысяч и выше на двоих. Это неделя с перелетом», — уточнила она.

Материалы по теме:
Бархатный сезон в России 2023. Самые популярные курортные направления
Бархатный сезон в России 2023.Самые популярные курортные направления
4 сентября 2023
«Они знают, чем завлечь» Анталья — любимейший курорт россиян. Где там остановиться, что посмотреть и чем заняться?
«Они знают, чем завлечь»Анталья — любимейший курорт россиян. Где там остановиться, что посмотреть и чем заняться?
20 августа 2023

Азиатские направления

Собеседница «Ленты.ру» полагает, что лидером среди азиатских направлений станет Таиланд, потому что там большое покрытие разнообразных отелей и туда осуществляют перевозку из всех крупных регионов России.

На втором месте, по словам Котляр, окажется Шри-Ланка. Несмотря на дорогой перелет, там очень дешевое размещение, поэтому туда тоже массово хлынули туристы. Также запрос есть на Бали, Малайзию, Филиппины.

Эксперт отметила, что большую конкуренцию Таиланду, Сейшелам и Мальдивам в этом году может составить Занзибар. Рейсы туда как раз должны запустить к зиме. «Там есть более доступные отели и, в отличие от Даманского и Сиамского заливов, там Индийский океан, что привлекает аудиторию», — объяснила она.

Ранее в Ассоциации туроператоров России раскрыли способ отдохнуть в дорогом отеле Турции по цене дешевого. Туристам рекомендовали останавливаться в гостиницах с категорией «четыре звезды», но пользоваться инфраструктурой пятизвездочных.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Смирная
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму сбили беспилотник

    Названо оптимальное количество пасты для хорошей чистки зубов

    В Финляндии начали разбрасывать вакцину от бешенства на границе с Россией

    Жесткое задержание неонацистов попало на видео

    Москвичам рассказали о революционных переменах в городе

    Россиянин разгромил мемориал Пригожину и Уткину и попал под уголовную статью

    Фьюри заявил о желании провести еще один поединок с Нганну

    Раскрыто имя второго ребенка Рианны и A$AP Rocky

    Российский полицейский получил взятку и попал под следствие

    В Армении заявили об обнаружении оружия по делу пророссийского блогера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости