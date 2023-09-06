Россиянам раскрыли способ отдохнуть в дорогом отеле Турции по цене дешевого

АТОР раскрыла российским туристам способ выгодно отдохнуть в Турции

Российским туристам рекомендовали останавливаться во время отдыха в турецких отелях с категорией «четыре звезды», но пользоваться инфраструктурой пятизвездочных. Такой способ сэкономить на отдыхе раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты отметили, что в крупных гостиничных комплексах постояльцы разных категорий имеют доступ к одному пляжу, аквапарку, концертной, спортивной и детской площадкам, спа-центру. Хотя более дешевые отели находятся дальше от моря, добраться до него можно всего за пять-семь минут. При этом разница в цене в сравнении с более дорогими предложениями размещения может составлять от 10 до 30 процентов.

К примеру, к таким выгодным вариантам относятся Lonicera World Hotel, Aqi Pegasos Club, Annabella Park Hotel, Justiniano Club Alanya. Все они расположены в Аланье. Кроме того, в списке значится Akra V Hotel в Анталье.

Ранее южноафриканская тревел-блогерша назвала туристам несколько простых способов экономии во время отдыха в Турции. В своем ролике 26-летняя путешественница по имени Алия Адам, у которой более 172 тысяч подписчиков, рекомендовала туристам в целях экономии расплачиваться в лирах, а не в долларах или евро.