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16:17, 5 сентября 2023Путешествия

Тревел-блогерша назвала простые способы экономии в Турции

Блогерша Адам посоветовала туристам в целях экономии платить в Турции в лирах
СюжетКурс доллара:

Фото: Mine Toz / Globallookpress.com

Южноафриканская тревел-блогерша назвала туристам несколько простых способов экономии во время отдыха в Турции. Советами она поделилась в TikTok, на что обратило внимание издание Daily Mail.

В своем ролике 26-летняя путешественница по имени Алия Адам, у которой более 172 тысяч подписчиков, порекомендовала туристам в целях экономии расплачиваться в лирах, а не в долларах или евро. Она объяснила, что часто жители Турции пытаются взять с гостей страны значительно большую сумму в валюте.

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Помимо этого, Адам призвала подписчиков выбирать для поездок такси со счетчиком, чтобы не переплачивать. По ее словам, поездка на пять километров на такси без счетчика может обойтись до 16,77 фунта стерлингов (около 2000 рублей), тогда как на самом деле она стоит всего 1,26 фунта стерлингов (около 153 рублей).

Блогерша также посоветовала туристам никогда не покупать брендовую одежду в Турции не в торговых центрах, не отправляться на шопинг на Гранд-базар в Стамбуле и пользоваться онлайн-переводчиком, чтобы объясняться с местными.

Ранее сообщалось, что цены на путевки в Турцию для российских туристов выросли на 20-70 процентов. Директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова отметила, что увеличение стоимости отдыха на излюбленном курорте россиян связано с инфляцией в стране, резким ростом курса доллара и евро, а также подорожанием перелетов.

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    Марина Черняк
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