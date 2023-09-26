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09:05, 26 сентября 2023Интернет и СМИ

Россиянам назвали требующие срочного обращения к врачу симптомы

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Главврач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко назвала острую головную боль и напряжение в области шеи симптомами, требующими срочного обращения к специалисту. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» она заявила, что эти признаки могут свидетельствовать о разрыве аневризмы сосудов головного мозга. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Шаповаленко рассказала, что при разрыве аневризмы головная боль возникает внезапно, является острой и обычно сопровождается повышением артериального давления. Еще одним симптомом, указывающим на это состояние, является напряжение и болезненность в области шеи, добавила она.

Врач призвала тех, кто столкнулся с этими симптомами, срочно вызвать скорую помощь. Она предупредила, что это состояние может привести к летальному исходу. По словам Шаповаленко, в зоне риска находятся люди, родственники которых пострадали от аневризмы.

Ранее Шаповаленко перечислила ранние признаки, которые могут говорить о развитии сахарного диабета. Одним из симптомов она назвала постоянную жажду.

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