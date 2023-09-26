Антарктический морской лед достиг рекордного минимума

NSIDC: морской лед в Антарктиде растаял до рекордного уровня

Морской лед в Антарктиде растаял до минимального уровня за всю историю наблюдений. Его площадь достигла рекордных 16,9 миллиона квадратных километров, пишет газета The Washington Post со ссылкой на отчет Национального центра обработки данных по снегу и льду (NSIDC)

С 1986 года, когда был зафиксирован прошлый антирекорд, площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды уменьшилась на миллион квадратных километров. Измерения проводились на исходе зимы в южном полушарии — 10 сентября. В центре предрекли начало долгосрочной тенденции к сокращению антарктического морского льда на фоне непрекращающегося нагревания вод Мирового океана.

Ранее британские ученые предсказали учащение возникновения экстремальных климатических явлений в Антарктиде. Волны тепла и масштабное таяние льда необратимо, если не сократить выбросы парниковых газов до нуля к середине века, заявили специалисты.

