В Казани подешевела посуточная аренда жилья

В Казани посуточная аренда жилья в сентябре подешевела на 29 процентов

В Казани посуточная аренда жилья в сентябре подешевела на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на исследование сервиса «Суточно.ру».

В столице Татарстана посуточная аренда жилья за первый месяц осени составила 3,3 тысячи рублей. В то же время наибольшее снижение цен по России зафиксировано в Зеленоградске (на 33 процента), Санкт-Петербурге (на 25 процентов), Нижнем Новгороде (на 25 процентов).

Отмечается, что за сентябрь в среднем по стране цена на посуточную аренду жилья упала на 13 процентов. Путешественникам и местным жителям съем квартиры обойдется в 3,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в казанском метро появились жетоны для оплаты проезда. Теперь на них изображен новый логотип «Метроэлектротранса». Жетоны выполнены в зеленом цвете. На аверсе жетона, в центре — логотип Казанского метро.