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14:59, 22 сентября 2023Моя страна

В метро Казани появились жетоны с новым логотипом

Жетоны с новым логотипом появились в казанском метро

Фото: Telegram-канал МУП «МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС»

В казанском метро появились жетоны для оплаты проезда. Об этом пишет портал «Татар-информ».

Теперь на них изображен новый логотип «Метроэлектротранса». Отмечается, что жетоны выполнены в зеленом цвете.

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«На аверсе жетона, в центре — логотип Казанского метро, — сообщили представители предприятия. — По контору надпись — "Казанский метрополитен". На реверсе жетона — логотип Казанского метро и традиционный татарский орнамент».

Ранее в сентябре стало известно, что мультимедийный спектакль Казанского государственного театра юного зрителя «Книга силы» номинировали на национальную премию «Музыкальное сердце театра». Мюзикл представлен в четырех категориях: «Лучшая пьеса», «Лучшая сценография», «Лучший продюсер» и «Лучшее световое оформление».

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    Фариза Бацазова
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