Бывшего мэра Еревана арестовали по обвинению в подготовке к узурпации власти

Суд арестовал экс-мэра Еревана Базеяна по обвинению в подготовке переворота

Суд в Армении арестовал бывшего мэра Еревана, бывшего руководителя союза добровольцев Альберта Базеяна. Об этом сообщил адвокат экс-градоначальника Георгий Меликян, передает РИА Новости.

Как уточнил правозащитник, Базеян обвиняется в подготовке к узурпации власти «вплоть до физического уничтожения [премьер-министра Армении] Никола Пашиняна». Меликян назвал обвинение в подготовке переворота безосновательным. По его словам, оно строится на показаниях одного человека.

Как отмечает агентство, ранее Служба национальной безопасности Армении сообщила о раскрытии подготовки переворота. Было возбуждено уголовное дело, задержаны восемь человек.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что из разных мест звучат призывы к перевороту в стране. По его словам, власти Армении не должны сейчас предпринимать никаких непросчитанных шагов и резких и авантюрных действий.