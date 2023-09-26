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08:43, 26 сентября 2023Бывший СССР

Бывшего мэра Еревана арестовали по обвинению в подготовке к узурпации власти

Суд арестовал экс-мэра Еревана Базеяна по обвинению в подготовке переворота

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Суд в Армении арестовал бывшего мэра Еревана, бывшего руководителя союза добровольцев Альберта Базеяна. Об этом сообщил адвокат экс-градоначальника Георгий Меликян, передает РИА Новости.

Как уточнил правозащитник, Базеян обвиняется в подготовке к узурпации власти «вплоть до физического уничтожения [премьер-министра Армении] Никола Пашиняна». Меликян назвал обвинение в подготовке переворота безосновательным. По его словам, оно строится на показаниях одного человека.

Как отмечает агентство, ранее Служба национальной безопасности Армении сообщила о раскрытии подготовки переворота. Было возбуждено уголовное дело, задержаны восемь человек.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что из разных мест звучат призывы к перевороту в стране. По его словам, власти Армении не должны сейчас предпринимать никаких непросчитанных шагов и резких и авантюрных действий.

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    Марина Совина
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