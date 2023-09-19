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15:32, 19 сентября 2023Бывший СССР

Пашинян указал на призывы к перевороту в Армении

Пашинян: призывы к перевороту в Армении звучат из разных мест

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Pool / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что из разных мест звучат призывы к перевороту в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень важно, чтобы в Армении полноценно действовал правопорядок и сохранялась стабильность, так как нарушение правопорядка и стабильности — это та цель, которую перед собой поставили силы, стремящиеся действовать против Армении», — сказал он.

Он также подчеркнул, что власти Армении не должны сейчас предпринимать никаких непросчитанных шагов и резких и авантюрных действий.

Ранее политик заявил, что Азербайджан хочет развязать полномасштабную войну с Арменией. 19 сентября в Министерстве обороны Азербайджана сообщили о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе, обвинив Вооруженные силы Армении в артиллерийских обстрелах позиций азербайджанской армии.

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    Семен Александров
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