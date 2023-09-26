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03:50, 26 сентября 2023Россия

В России призвали США не усиливать антироссийские настроения в Армении

Посол Антонов: США следует избегать усиления антироссийских настроений в Армении
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

США следует воздержаться от заявлений и действий, которые могут усилить антироссийские настроения в Армении. С таким призывом выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит пресс-служба российского диппредставительства в Telegram-канале.

По его словам, подобные шаги служат подтверждением того, что цель американской стороны и ее союзников заключается не в нормализации ситуации в Закавказье, а в нанесении стратегического урона России и вытеснении ее из региона.

Дипломат также осудил заявления властей США о том, что Москва не является надежным партнером для Еревана в сфере безопасности. «Подобные инсинуации местных чиновников возмутительны. Американцы, по сути, подпевают неконструктивным публичным заявлениям армянских политиков, цель которых — снять с себя ответственность за собственные "проколы" во внутренней и внешней политике», — заявил Антонов.

Ранее российское министерство иностранных дел обвинило премьер-министра Армении Николу Пашиняна в стремлении переложить вину за неудачи во внутренней и внешней политике на Москву. По мнению ведомства, правительство республики готовилось к развороту от России.

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    Марина Совина
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