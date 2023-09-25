МИД России обвинил Пашиняна в стремлении переложить вину за неудачи на Москву

МИД РФ: премьер Армении Пашинян стремится переложить вину за неудачи на Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян стремится переложить вину за неудачи во внутренней и внешней политике на Москву. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха и Армении.

В министерстве оценили заявления премьера о независимости от 24 сентября 2023 года как неприемлемые. МИД РФ обвинил армянское руководство в подготовке к развороту от России.

«Последние сентенции Пашиняна подтверждают наши более ранние выводы о том, что инспирируемые Западом и подстегиваемые официальным Ереваном деструктивные для собственной страны и наших союзнических отношений процессы носят не эпизодический, а системный характер», — указали в дипведомстве.

Ранее Пашинян назвал неэффективными системы безопасности, в которых состоит Армения. В своем обращении премьер-министр также обратил внимание на то, что союзники Армении пытаются показать ее уязвимость и прилагают для этого все больше усилий.

До этого глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил с призывом развернуть в Нагорном Карабахе миссию ООН.

