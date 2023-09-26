На Украине заявили об отказе применять ATACMS для ударов по России

Секретарь СНБО Украины: Киев не будет применять ATACMS для ударов по России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказываются применять тактические ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью газете ABC.

По его словам ракеты дальнего действия будут использоваться «исключительно для защиты территории страны». «Мы не будем использовать их на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами», — утверждает Данилов.

Ранее бывший спецпомощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс заявил, что США могут объявить о решении предоставить Киеву ракеты ATACMS с кассетной боевой частью на этой неделе.

По его словам, соответствующую информацию он получил от американского руководства. Он также отметил, что ATACMS могут появиться на поле боя «уже на следующей неделе».