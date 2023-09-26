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09:47, 26 сентября 2023Бывший СССР

На Украине заявили об отказе применять ATACMS для ударов по России

Секретарь СНБО Украины: Киев не будет применять ATACMS для ударов по России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказываются применять тактические ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью газете ABC.

По его словам ракеты дальнего действия будут использоваться «исключительно для защиты территории страны». «Мы не будем использовать их на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами», — утверждает Данилов.

Ранее бывший спецпомощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс заявил, что США могут объявить о решении предоставить Киеву ракеты ATACMS с кассетной боевой частью на этой неделе.

По его словам, соответствующую информацию он получил от американского руководства. Он также отметил, что ATACMS могут появиться на поле боя «уже на следующей неделе».

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    Алевтина Запольская
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