Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:02, 26 сентября 2023Из жизни

Младенца с огромными руками прозвали Мини-Халком

Daily Mirror: американка родила младенца-бодибилдера с огромными руками

Кадр: Mirror

В США родилась девочка с огромными руками и грудной клеткой, похожая на маленького бодибилдера. Об этом пишет Daily Mirror.

33-летней американке Челси Милби сделали экстренное кесарево сечение на 33-й неделе беременности из-за серьезных осложнений и болезни плода. Новорожденная дочь Милби по имени Армани весила 5,5 килограмма, хотя обычно младенцы, родившиеся на таком сроке, весят не больше 2,3 килограммов. Девочке диагностировали врожденную форму лимфангиомы. Из-за необычных пропорций мать прозвала ее Мини-Халком.

Лимфангиома — заболевание, при котором на части лимфатических узлов начинают разрастаться крупные доброкачественные опухоли. Такой диагноз крайне опасен как для матери, так и для ребенка. Хотя Милби уже на раннем сроке сообщили об аномалиях в развитии плода, женщина решила не делать аборт, а выносить ребенка.

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019

Здоровье американки на последних неделях беременности серьезно пошатнулось. Она испытывала проблемы с дыханием и внутренними органами, а ее вес из-за накапливающейся жидкости достиг 90 килограммов.

Недавно девочке исполнилось девять месяцев, хотя врачи опасались, что при таком диагнозе у нее почти нет шансов выжить. Вскоре Армани планируют провести операцию, в ходе которой большую часть опухолей надеются удалить без вреда для внутренних органов.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании рассказала о своем опыте длительного грудного вскармливания. Журналистка Элисон Ярроу призналась, что до сих пор кормит четырехлетнего сына грудью и не собирается прекращать, несмотря на то что об этом думают другие.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли новые детали подрыва «Северных потоков». Что известно спустя год после диверсии?

    Россиянин шесть лет приставал к маленькой падчерице и получил 15,5 года

    Российский военный рассказал о спасении бойца ВСУ под вражеским огнем

    Пассажирка хитростью проникла в бизнес-зал с дресс-кодом и восхитила подписчиков

    Младенца с огромными руками прозвали Мини-Халком

    Тело школьницы нашли у жилого дома в Подмосковье

    В Эстонии захотели называть Калининград Кенигсбергом

    Эстония закроет консульства в Нью-Йорке и Сан-Франциско

    Наказание фигурантам уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне» оставили в силе

    Раскрыт секрет популярности Пугачевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости