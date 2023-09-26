Младенца с огромными руками прозвали Мини-Халком

Daily Mirror: американка родила младенца-бодибилдера с огромными руками

В США родилась девочка с огромными руками и грудной клеткой, похожая на маленького бодибилдера. Об этом пишет Daily Mirror.

33-летней американке Челси Милби сделали экстренное кесарево сечение на 33-й неделе беременности из-за серьезных осложнений и болезни плода. Новорожденная дочь Милби по имени Армани весила 5,5 килограмма, хотя обычно младенцы, родившиеся на таком сроке, весят не больше 2,3 килограммов. Девочке диагностировали врожденную форму лимфангиомы. Из-за необычных пропорций мать прозвала ее Мини-Халком.

Лимфангиома — заболевание, при котором на части лимфатических узлов начинают разрастаться крупные доброкачественные опухоли. Такой диагноз крайне опасен как для матери, так и для ребенка. Хотя Милби уже на раннем сроке сообщили об аномалиях в развитии плода, женщина решила не делать аборт, а выносить ребенка.

Здоровье американки на последних неделях беременности серьезно пошатнулось. Она испытывала проблемы с дыханием и внутренними органами, а ее вес из-за накапливающейся жидкости достиг 90 килограммов.

Недавно девочке исполнилось девять месяцев, хотя врачи опасались, что при таком диагнозе у нее почти нет шансов выжить. Вскоре Армани планируют провести операцию, в ходе которой большую часть опухолей надеются удалить без вреда для внутренних органов.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании рассказала о своем опыте длительного грудного вскармливания. Журналистка Элисон Ярроу призналась, что до сих пор кормит четырехлетнего сына грудью и не собирается прекращать, несмотря на то что об этом думают другие.