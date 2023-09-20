Женщина рассказала о грудном вскармливании четырехлетнего сына

Журналистка из Великобритании рассказала, что кормит грудью четырехлетнего сына

Женщина из Великобритании рассказала о своем опыте длительного грудного вскармливания. Своей историей она поделилась с Daily Star.

Журналистка Элисон Ярроу призналась, что до сих пор кормит четырехлетнего сына грудью и не собирается прекращать из-за того, что об этом думают другие люди. Она заявила, что этот процесс помогает ей «налаживать связь и общаться» с ребенком, поэтому Ярроу делает это как минимум один раз в сутки. «Мы по-прежнему практикуем грудное вскармливание, потому что это способ быть ближе. Нам хорошо. Мы смотрим друг другу в глаза и обнимаемся», — говорит женщина.

Ярроу нравится процесс кормления, но она говорит, что делала бы это даже в том случае, если бы это не приносило ей удовольствия. Сейчас кормление занимает у нее всего несколько минут в день. Иногда, если у нее нет настроения, женщина отказывает сыну и считает, что так формирует у него представление о личных границах.

ВОЗ рекомендует кормить младенцев исключительно грудным молоком первые шесть месяцев жизни. Затем дети могут употреблять молоко матери до двух лет вместе с твердой пищей.

Ярроу считает, что в публичном пространстве недостаточно говорят о длительном грудном вскармливании, и общество склонно осуждать женщин, если они не следуют общепринятым стандартам. Между тем, по ее мнению, до сих пор не проводилось качественных исследований на тему пользы длительного грудного вскармливания. При этом женщины, по ее мнению, сталкиваются с многочисленными трудностями, когда только начинают кормить грудью после родов, так как государство материально им не помогает, если процесс лактации осложнен.

Ранее сообщалось, что пользовательнице TikTok по имени Жанель, поехавшей с супругом в четырехдневный отпуск в Пуэрто-Рико, пришлось во время поездки кормить его грудью. Женщина недавно родила, поэтому хотела захватить в отпуск молокоотсос, но забыла это сделать.