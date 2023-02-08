Поехавшей в отпуск женщине пришлось кормить мужа грудью

The Mirror: женщине, забывшей захватить молокоотсос в отпуск, пришлось кормить мужа грудью

Пользовательнице TikTok Жанель, поехавшей с супругом в четырехдневный отпуск в Пуэрто-Рико, пришлось во время поездки кормить мужа грудью. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина недавно родила, поэтому хотела захватить в отпуск молокоотсос, но забыла это сделать. Мучаясь от боли в груди, она попросила супруга помочь ей сцедить молоко. «Вы знаете, что в брачной клятве есть слова "и в горе, и в радости". Так вот, пришлось напомнить об этом мужу», — рассказывает она.

История потрясла ее подписчиков. Некоторые из них поинтересовались, почему нельзя было сцедить молоко вручную. Жанель объяснила, что предприняла несколько попыток, но в одиночку справиться не удалось.

Ранее пользовательница TikTik Мила Де'Брито рассказала, что заработала 10 тысяч фунтов стерлингов на продаже своего грудного молока бодибилдерам. Видео, в котором она показывает пакет с грудным молоком, собрало более 200 тысяч просмотров и множество вдохновленных комментариев.