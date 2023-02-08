Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:00, 8 февраля 2023Из жизни

Поехавшей в отпуск женщине пришлось кормить мужа грудью

The Mirror: женщине, забывшей захватить молокоотсос в отпуск, пришлось кормить мужа грудью

Фото: Shutterstock

Пользовательнице TikTok Жанель, поехавшей с супругом в четырехдневный отпуск в Пуэрто-Рико, пришлось во время поездки кормить мужа грудью. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина недавно родила, поэтому хотела захватить в отпуск молокоотсос, но забыла это сделать. Мучаясь от боли в груди, она попросила супруга помочь ей сцедить молоко. «Вы знаете, что в брачной клятве есть слова "и в горе, и в радости". Так вот, пришлось напомнить об этом мужу», — рассказывает она.

Материалы по теме:
«Многим неясно, что женщины — люди» Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
«Многим неясно, что женщины — люди»Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
6 ноября 2019
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020

История потрясла ее подписчиков. Некоторые из них поинтересовались, почему нельзя было сцедить молоко вручную. Жанель объяснила, что предприняла несколько попыток, но в одиночку справиться не удалось.

Ранее пользовательница TikTik Мила Де'Брито рассказала, что заработала 10 тысяч фунтов стерлингов на продаже своего грудного молока бодибилдерам. Видео, в котором она показывает пакет с грудным молоком, собрало более 200 тысяч просмотров и множество вдохновленных комментариев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
ФРГ одобрила поставку 178 танков Украине
Байден объяснил объедение стран НАТО необходимостью противостоять России
В Японии сохранят пост «российского» министра для помощи уходящим компаниям
Фальков высказался о написавшем с помощью нейросети ВКР выпускнике РГГУ
Очевидица взрыва газа под Тулой рассказала о спасении ребенка из-под завалов
Аналитики высказались о будущем рубля
Россиянин посетил Грузию и назвал невыносимые для русских привычки местных
Семьям погибших при взрыве газа в пятиэтажке под Тулой выплатят миллион рублей
Производители колбас столкнулись с дефицитом оболочки
Мать перенесшего ампутацию Костомарова не пустили к сыну
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.