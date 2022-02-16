Женщина заработала 100 тысяч рублей на продаже грудного молока бодибилдерам

Пользовательница TikTik с ником @debrito_bunch Мила Де'Брито рассказала, что заработала 10 тысяч фунтов стерлингов (102 тысячи рублей) на продаже своего грудного молока бодибилдерам. Этой информацией она поделилась со своими подписчиками в видео.

Видео, в котором блогер показывает пакет с грудным молоком, собрало более 200 тысяч просмотров и множество вдохновленных комментариев. «Так, расскажите-ка поподробнее, я как раз сейчас кормлю», — написала одна женщина. Другая подписчица добавила: «Я тоже так хочу!»

По данным издания Men's Health, идея употреблять грудное молоко стала популярной среди бодибилдеров несколько лет назад. Бодибилдер Джей Джей Райтнаур объяснил этот тренд так: «Грудное молоко приносило мне пользу в детстве, так почему оно не может быть полезным и теперь?»

Чашка грудного молока содержит около 170 калорий, десять граммов жира, 16 граммов углеводов и два грамма белка, а также кальций, калий, натрий, цинк, фосфор, магний. Спортивный диетолог Брайан Сен-Пьер добавил, что в грудном молоке содержится несколько гормонов роста, но он не уверен, что они как-то влияют на взрослого человека.

«Помогает ли грудное молоко нарастить мышечную массу? Я не думаю, что кто-то знает ответ на этот вопрос, и это никогда не выяснялось научно, но многие готовы поверить в истории, которые находят на форумах в интернете», — отметил Сен-Пьер.

Ранее сообщалось, что мужчина подарил возлюбленной кольцо из ее грудного молока. Неясно, являлось ли кольцо обручальным, но оно было надето на безымянный палец.