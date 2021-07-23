Мужчина подарил возлюбленной кольцо из ее грудного молока

Женщина выложила фотографию кольца, сделанного из ее грудного молока, и удивила пользователей сети. На фото и комментарии, которые появились в закрытом Facebook-сообществе That's it, I'm ring shaming («Да, я осуждаю эти кольца»), обратило внимание издание LADbible.

Автор фотографии рассказала, что получила необычное кольцо в подарок от возлюбленного на Рождество. Мужчина не просто купил украшение в ювелирном магазине, а сделал на заказ из нестандартных материалов. Камень на кольце выполнен из застывшего грудного молока автора поста. Из публикации неясно, является ли кольцо обручальным, но оно надето на безымянный палец.

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Пользователи сети обсудили странный подарок в комментариях. Один из них написал: «Что тут сентиментального? Это ваша биологическая жидкость. Я понимаю украшения, сделанные из биологических материалов детей и членов семьи, но не из собственных. Это все равно, что я начну носить на руке свой молочный зуб или обрезки ногтей на шее».

Ранее сообщалось, что пользовательница Facebook из Австралии опубликовала фотографию подарка на совершеннолетие сына и получила множество восторженных комментариев. Родители преподнесли 18-летнему сыну несколько подарочных карт, в том числе сертификат на услуги Uber с номиналом 50 австралийских долларов (2,7 тысячи рублей).