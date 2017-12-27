Человеческое молоко пустили на серьги и кулоны

Художница Прити Виджай (Preethy Vijay) из индийского города Ченнаи рассказала о высоком спросе на украшения из грудного молока, пишет Daily Mirror.

Виджай делает и продает кулоны, серьги, кольца и сувениры из грудного молока своих клиентов, заключенного в оправу из пластика, серебра или других металлов. Украшения стоят 600-4500 рупий (500-4000 рублей).

«Я получаю более 30 заказов в месяц и едва успеваю их выполнять», — говорит Виджай. По ее словам, молодые матери рады таким образом увековечить свое молоко или первый локон ребенка. К художнице обращаются и мужчины, которые желают сделать жене или сестре необычный подарок.

Виджай потратила на разработку технологического процесса шесть месяцев. Вещество, которое позволяет законсервировать молоко и сделать его твердым, помогли подобрать знакомые химики.

Художница капает около 20 миллилитров молока с консервантом в форму, которая придает ему очертания сердечка, детской ноги или ладошки. Спустя неделю, когда молоко затвердеет, добавляется оправа.

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