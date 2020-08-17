«Гениальный» подарок сыну на совершеннолетие прославил родителей в сети

Пользовательница Facebook из Австралии опубликовала фотографию подарка для совершеннолетнего сына и получила множество восторженных комментариев. На это обратил внимание портал news.com.au.

Родители преподнесли 18-летнему сыну несколько подарочных карт, в том числе сертификат на услуги Uber с номиналом в 50 австралийских долларов (2,6 тысячи рублей). Карты разместили на доске возле поздравления: «С совершеннолетием, Кайлан», потрать эти деньги на неизведанные маршруты, свою машину или рыбалку. Насладись 18-летием и возвращайся домой в целости и сохранности. С любовью, отец, Алисия и Эва».

Необычный подарок сыну прославил родителей в сети. Комментаторы сочли их поздравление гениальным и нестандартным. «Это очень круто. Отличная идея, возьму на заметку», — писали одни. Другие признавались, что сохранили фотографию этого подарка, чтобы в будущем сделать нечто похожее. «Фантастическая идея, — отметил пользователь Facebook. — Хорошо продумано и прекрасно исполнено».

Несколько родителей подчеркнули, что такой подарок подойдет не только их детям, но и племянникам и другим родственникам, о предпочтениях которых сложно догадаться.

Ранее сообщалось, что житель английского города Дентон, графство Большой Манчестер, подарил на юбилей возлюбленной необычный бокал и довел ее до истерики. Он хотел приобрести имениннице бокал для джина с поздравительной гравировкой, но допустил ошибку при оформлении заказа. В результате на подарке появился текст, адресованный курьеру.