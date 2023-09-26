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04:01, 26 сентября 2023Россия

Банк России придумал способ рассекречивать мошенников

Россиянам рассказали о новом способе рассекречивания банковских мошенников

Фото: РИА Новости

Новые правила ЦБ РФ помогут быстрее выявлять телефонных мошенников. Об этом рассказал резидент Экспертного клуба ЦСР Глеб Белавин. Его слова приводит агентство «Прайм».

По словам эксперта, с 1 октября банки начнут передавать Центробанку максимально полную информацию о фигурантах мошеннических переводов. Теперь они смогут раскрывать информацию о подозрительных транзакциях по 50 признакам. Раньше ЦБ получал лишь сведения о конечном получателе похищенных средств.

Теперь как сомнительные будут отмечены случаи одновременной работы интернет-банкинга в разных городах. Также к подозрительным действиям будут относить оформление предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона. Кроме этого, банки будут обращать внимание на нетипичные для клиента денежные операции с нового телефона или компьютера.

По мнению Белавина, имеющуюся базу несложно будет дополнить новыми стандартами безопасности, подключить соответствующую аналитику для того, чтобы выявлять признаки возможного мошенничества.

Ранее депутат Госдумы Денис Кравченко в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что возможности мошенников уже существенно ограничены, что в значительной степени повышает уровень защиты граждан. Тем не менее, работа по совершенствованию безопасности персональных данных россиян продолжается.

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    Екатерина Подвигина
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