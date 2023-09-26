Банк России придумал способ рассекречивать мошенников

Россиянам рассказали о новом способе рассекречивания банковских мошенников

Новые правила ЦБ РФ помогут быстрее выявлять телефонных мошенников. Об этом рассказал резидент Экспертного клуба ЦСР Глеб Белавин. Его слова приводит агентство «Прайм».

По словам эксперта, с 1 октября банки начнут передавать Центробанку максимально полную информацию о фигурантах мошеннических переводов. Теперь они смогут раскрывать информацию о подозрительных транзакциях по 50 признакам. Раньше ЦБ получал лишь сведения о конечном получателе похищенных средств.

Теперь как сомнительные будут отмечены случаи одновременной работы интернет-банкинга в разных городах. Также к подозрительным действиям будут относить оформление предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона. Кроме этого, банки будут обращать внимание на нетипичные для клиента денежные операции с нового телефона или компьютера.

По мнению Белавина, имеющуюся базу несложно будет дополнить новыми стандартами безопасности, подключить соответствующую аналитику для того, чтобы выявлять признаки возможного мошенничества.

Ранее депутат Госдумы Денис Кравченко в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что возможности мошенников уже существенно ограничены, что в значительной степени повышает уровень защиты граждан. Тем не менее, работа по совершенствованию безопасности персональных данных россиян продолжается.