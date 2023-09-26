В России захотели обнулить НДС для продающих туры в Белоруссию туроператоров

Решетников: Россия хочет обнулить НДС для продающих туры в Белоруссию компаний

Россия в ближайшее время планирует обнулить НДС для туроператоров, которые продают туры в Белоруссию. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, передает ТАСС.

Уточняется, что такие компании планируется приравнять к операторам внутреннего туризма. По словам чиновника, туристическая отрасль усиливает интеграцию в Союзном государстве.

«Совместными действиями мы добились существенного роста турпотока», — подчеркнул Решетников. В прошлом году Белоруссию посетили почти полмиллиона российских туристов, за первое полугодие этого года — уже более 400 тысяч, заключил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности недавней встречи с российским коллегой в Сочи. По его словам, они разговаривали на тему обороны и безопасности. «Мы с нашим старшим братом договорились о том, как мы будем действовать в Беларуси», — отметил он.