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09:07, 26 сентября 2023Из жизни

Миллиардер поделился секретами богатства

Миллиардер Билл Каммингс назвал секретом богатства работу из офиса
Билл Каммингс

Билл Каммингс. Кадр: GBH News / YouTube

86-летний американский миллиардер Билл Каммингс поделился секретами, которые позволили ему разбогатеть. Его советы приводит издание Daily Mirror.

Компания по продаже недвижимости, которую Каммингс основал почти 50 лет назад, выросла в империю стоимостью в миллиарды долларов. Он убежден, что своими успехами обязан жизненному опыту, который получил в молодости. Прежде чем заняться бизнесом, мужчина перебрал десятки самых различных занятий. Они приучили его к усердному труду и выносливости — качествам, которые позднее помогали ему зарабатывать и преумножать свои богатства.

По мнению Каммингса, нельзя добиться результатов, работая из дома. Он считает, что лидер должен быть в офисе вместе со своей командой. Его задача — быстро и эффективно решать неизбежно возникающие проблемы. Еще одним важным качеством Каммингс назвал активность. По его словам, бизнесмен должен «научиться сам и научить коллег распознавать хороший шанс, когда он идет в руки». Бездействие в таких случаях означает, что удача будет упущена.

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Недавно миллиардер написал книгу о своем успехе. Он также рассказал журналистам, что они с женой по-прежнему живут довольно скромно и стараются не тратить деньги на излишества.

Ранее миллионер из США рассказал, что разбогател благодаря решению прекратить мастурбировать. По его словам, отказ от мастурбации высвободил энергию, которой ему недоставало для личностного роста, спорта и создания своего бизнеса.

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    Алиса Дмитриева
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