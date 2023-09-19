Мужчина отказался от мастурбации и разбогател

Миллионер из США разбогател благодаря отказу от порно и мастурбации

Мужчина из США отказался от мастурбации и просмотра порно и стал миллионером. Об этом сообщает Daily Star.

40-летний Крис Каваллини рассказал журналистам, что решение прекратить мастурбировать позволило ему сфокусироваться на личностном росте, спортивных занятиях и разбогатеть за счет собственного бизнеса. Миллионер и основатель компании Nutrition Solutions считает, что привычка к самоудовлетворению и зависимость от порно — один из факторов, который мешает мужчинам достигать целей, потому что они тратят свои силы и энергию на получение быстрых удовольствий.

Каваллини, который часто дает своим подписчикам в социальных сетях советы по питанию и спорту, порекомендовал всем мужчинам «убрать руки от своих членов». По его словам, если у человека не хватает самодисциплины для отказа от мастурбации, то не стоит ожидать каких-то прорывов и в других сферах жизни. А порнография, согласно мнению Каваллини, «убивает волю, мотивацию и мешает росту в спорте, семье и доходах».

Каваллини мотивировал свой совет исходя из биохимических процессов в организме человека. Частая мастурбация ведет к более активной выработке допамина и тестостерона. А допамин, который считается гормоном счастья, должен вырабатываться в качестве награды за какое-то достижение. В случае привычки мастурбировать мозг привыкает к короткому пути получения допамина и плохо переносит длительное напряжение и перспективу награды лишь после приложения активных усилий.

В настоящий момент у Каваллини около 150 тысяч подписчиков в соцсетях, и он берет с клиентов по 50 тысяч долларов в год (около 4,8 миллиона рублей) за коучинг и консультации. Его популярность подросла после того, как он дал ряд советов о том, как увеличить длину пениса мужчинам с лишним весом.

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