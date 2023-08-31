Секс-терапевт начала заниматься сексом с чужими мужьями и спасла сотни браков

Секс-терапевт из США спасла сотни браков при помощи секса с женатыми мужчинами

Секс-терапевт спасла сотни браков, потому что начала заниматься сексом со своими клиентами. Об этом сообщает Daily Mirror.

46-летняя Оливия Бентли из США занимается секс-образованием, помогает семейным парам вернуть секс в отношения, а также делится с ними секретами, которые могут сделать интимную жизнь ярче и интереснее. Иногда она показывает некоторые приемы на практике, устраивая приватные трехчасовые сеансы с женатыми мужчинами. Мужчины приходят к ней с разрешения жен, чтобы научиться тому, чего они не знали, и удовлетворить сексуальный голод. Услуги Бентли очень популярны, она проводит около 10 сеансов в неделю, зарабатывая около 500 тысяч долларов в год (примерно 48 миллионов рублей).

Я спасаю браки. То, что я делаю, меняет жизни людей. Мои клиенты самые классные, потому что они понимают важность сексуальных отношений для счастливого брака. И есть пары, в которых женщины дают возможность своим мужьям развлечься, они как бы ищут своего рода внешнего подрядчика. Некоторые говорят: «Я не всегда хочу в этом участвовать, но я хочу знать женщину [с которой будет секс], хочу сама одобрить этот выбор, поэтому я посылаю его к тебе»

Оливия Бентли секс-терапевт

Однако Бентли помогает не только при помощи секс-лайфхаков, она также оказывает клиентам эмоциональную поддержку и рассказывает, каким спортом лучше заниматься, чтобы лишний вес не мешал интимной жизни. По ее словам, из-за ожирения у мужчин часто возникает эректильная дисфункция, поскольку нарушается кровообращение в органах малого таза. Поэтому у Бентли есть готовый алгоритм с необходимой диетой и подходящими упражнениями, такими как, например, приседания.

Бентли говорит, что видит свою миссию в том, чтобы сделать семейные пары счастливее. По ее словам, она видит вокруг слишком много недовольных жизнью мужчин, которые не могут удовлетворить свои сексуальные нужды в браке, хотя любят жен и не хотят рушить семьи.

Секс-терапевт описывает себя как секс-ветерана с 15-летним стажем. У нее нет специального образования или соответствующей квалификации, однако она считает свой опыт работы в официальном публичном доме Moonlite BunnyRanch в Неваде и несколько лет в эскорте неоценимыми для своей работы. Когда Бентли не занята терапией, она взаимодействует с подписчиками в соцсетях как фитнес-инфлюэнсер и участвует в спортивных соревнованиях.

Ранее журналистка из Великобритании назвала главное правило посещения секс-клубов. По ее словам, в первую очередь нужно скорректировать свои ожидания, а также для первого визита лучше взять с собой приятеля или бойфренда.