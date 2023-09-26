Среда обитания
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19:09, 26 сентября 2023Среда обитания

Amazon и другие компании решили заставить заботиться об экологии

Bloomberg: инвесторы решили заставить компании заботиться об экологии

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Инвесторы, контролирующие фонды на 23,6 триллиона долларов, решили заставить компании заботиться об экологии. Об этом сообщает Bloomberg.

Управляющие активами Axa Investment Managers, Robeco, Church Commissioners, Storebrand Asset Management и 186 других участников инициативы под названием Nature Action 100 направили компаниям письмо, в котором потребовали предпринять «срочные и необходимые меры» для защиты и восстановления экосистем. Инициатива призвана помочь в борьбе с утратой биоразнообразия.

Письмо получили сто компаний, в числе которых Amazon.com Inc. и Nestle SA. Их выбрали на основе рыночной стоимости и причастности к отраслям, играющим важнейшую роль в борьбе с утратой биоразнообразия — это горнодобывающая, пищевая, фармацевтическая и лесная промышленности.

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Согласно письму, компании должны в кратчайшие сроки минимизировать негативное влияние на экологию и установить научно обоснованные цели по защите окружающей среды. Авторы инициативы собираются отслеживать прогресс компаний с помощью данных из независимых исследований. Первый отчет будет обнародован в 2024 году.

Ранее компания Nestle пообещала выделить миллиард долларов до 2030 года на спасение кофе от последствий изменения климата. Средства должны помочь убедить фермеров-поставщиков использовать более экологичные методы ведения сельского хозяйства.

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    Александра Качан
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