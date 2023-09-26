Amazon и другие компании решили заставить заботиться об экологии

Bloomberg: инвесторы решили заставить компании заботиться об экологии

Инвесторы, контролирующие фонды на 23,6 триллиона долларов, решили заставить компании заботиться об экологии. Об этом сообщает Bloomberg.

Управляющие активами Axa Investment Managers, Robeco, Church Commissioners, Storebrand Asset Management и 186 других участников инициативы под названием Nature Action 100 направили компаниям письмо, в котором потребовали предпринять «срочные и необходимые меры» для защиты и восстановления экосистем. Инициатива призвана помочь в борьбе с утратой биоразнообразия.

Письмо получили сто компаний, в числе которых Amazon.com Inc. и Nestle SA. Их выбрали на основе рыночной стоимости и причастности к отраслям, играющим важнейшую роль в борьбе с утратой биоразнообразия — это горнодобывающая, пищевая, фармацевтическая и лесная промышленности.

Согласно письму, компании должны в кратчайшие сроки минимизировать негативное влияние на экологию и установить научно обоснованные цели по защите окружающей среды. Авторы инициативы собираются отслеживать прогресс компаний с помощью данных из независимых исследований. Первый отчет будет обнародован в 2024 году.

Ранее компания Nestle пообещала выделить миллиард долларов до 2030 года на спасение кофе от последствий изменения климата. Средства должны помочь убедить фермеров-поставщиков использовать более экологичные методы ведения сельского хозяйства.