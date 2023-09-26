Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:37, 26 сентября 2023Россия

Российские войска уничтожили БМП Marder на ореховском направлении

Российский спецназ «Осман» уничтожил БМП Marder на ореховском направлении

Российский спецназ «Осман» на ореховском направлении в Запорожской области уничтожил немецкую боевую машину пехоты (БМП) Marder. Об этом сообщает РИА Новости.

Бронемашина двигалась вдоль лесопосадки, чтобы доставить очередную партию пехоты на передовую. Российскими разведчиками с помощью беспилотных летательных аппаратов было выявлено передвижение Marder. Солдаты сообщили об этом расчету противотанкового ракетного комплекса. Первой ракете удалось обездвижить машину, а вторая ее добила.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Армении заявили о гибели более ста человек из-за взрыва в Карабахе

    Российская судья назвала разницу в зарплатах на матчах мужских и женских команд

    Российские войска уничтожили БМП Marder на ореховском направлении

    Хижину Шрека предложили арендовать в Шотландии

    Глава МАГАТЭ встретился с министром энергетики Украины

    Завод Volvo в Калуге начнет работу в этом году

    Минобрнауки установило минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления в вузы

    Протоиерей Дмитрий Рощин назвал причины превращения храмов в социальные центры

    Раскрыты алкогольные пристрастия Карла III

    В США назвали сроки запуска производства гиперзвукового оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости