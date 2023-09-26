Российские войска уничтожили БМП Marder на ореховском направлении

Российский спецназ «Осман» уничтожил БМП Marder на ореховском направлении

Российский спецназ «Осман» на ореховском направлении в Запорожской области уничтожил немецкую боевую машину пехоты (БМП) Marder. Об этом сообщает РИА Новости.

Бронемашина двигалась вдоль лесопосадки, чтобы доставить очередную партию пехоты на передовую. Российскими разведчиками с помощью беспилотных летательных аппаратов было выявлено передвижение Marder. Солдаты сообщили об этом расчету противотанкового ракетного комплекса. Первой ракете удалось обездвижить машину, а вторая ее добила.