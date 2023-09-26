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15:19, 26 сентября 2023Россия

Российские войска уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Анклав»

МО России заявило об уничтожении станции радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Анклав»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российским войскам удалось уничтожить украинскую станцию радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Анклав». Об этом журналистам сообщили в Минобороны (МО) России.

«В районе населенного пункта Днепропетровское Днепропетровской области вскрыта позиция и уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Анклав"», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в районе Киселевки Херсонской области российские военные уничтожили склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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    Никита Абрамов
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