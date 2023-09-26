Российские войска уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Анклав»
Российским войскам удалось уничтожить украинскую станцию радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Анклав». Об этом журналистам сообщили в Минобороны (МО) России.
«В районе населенного пункта Днепропетровское Днепропетровской области вскрыта позиция и уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Анклав"», — говорится в сообщении.
Помимо этого, в районе Киселевки Херсонской области российские военные уничтожили склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны страны заявил, что у контрнаступления ВСУ отсутствуют какие-либо значимые результаты. При этом, подчеркнул Шойгу, западные кураторы Украины не отступают от своего бесчеловечного принципа «оружие как путь к миру».
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.